Заседание "Слуги народа" прошло в полной секретности

Заседание проходило в центре "Парковый". Фото: twitter.com/RomanKravets

Встреча фракции "Слуги народа" с президентом Владимиром Зеленский была закрытой.

Народных депутатов попросили сдать мобильные телефоны, сообщил в twitter журналист Роман Кравец.

Это подтвердил нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар.

"Да, off-record. Отдельные вопросы являются внутренними делами фракции, которые не должны выноситься в целом", - сказал политик.

По информации журналистов, сначала на заседании выступил Зеленский. Он благодарил парламентариев за работу и просил продолжать в таком же темпе. Нардепы спрашивали его о голосовании, законопроектах. На вопрос об обмене пленными президент отвечать отказался.

Также на встрече выступил премьер-министр Алексей Гончарук, который призвал депутатов к сотрудничеству с правительством. Присутствовал и генпрокурор Руслан Рябошапка, однако он не выступал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Законодательный бум: Рада вышла на новый рекорд

29 августа Верховная Рада 9-го созыва собралась на первое заседание. Оно завершилось после двух ночи. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. В этот день они назначили нового премьер-министра - им стал Алексей Гончарук. Также одобрили состав нового правительства. Кроме того, парламентарии уволили главу СБУ и генпрокурора и назначили на эти должности Ивана Баканова и Руслана Рябошапку соответственно. Также Верховная Рада поддержала постановление о предварительном одобрении законопроекта, который отменяет депутатскую неприкосновенность. Уже 3 сентября парламент принял его в целом.