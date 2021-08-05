Защита обжалует меру пресечения Чаусу

Чауса отправили под круглосуточный домашний арест. Фото: ua.news

Решение Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения экс-судьи Николаю Чаусу будут обжаловать.

Об этом заявил его адвокат Ростислав Кравец, передает УНН.

"Пока изучаем полученные от досудебного следствия документы и дальше будем принимать решение о дальнейших действиях", - заявил Кравец.

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4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

Вечером 3 августа работники Национального антикоррупционного бюро задержали Николая Чауса во время его визита в больницу "Феофания". 30 июля Николай Чауса нашли в Винницкой области. По данным СМИ, Чауса сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью с собой и увезли в неизвестном направлении.