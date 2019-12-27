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пятница, 27 декабря 2019 15:27

Защита нацинтересов интересов и территориальной целостности - "ЕС" озвучила цели в 2020 году

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  Для "Европейской Солидарности" важно сохранить и приумножить доверие избирателей
Для "Европейской Солидарности" важно сохранить и приумножить доверие избирателей

Главные приоритеты фракции "Европейская Солидарность" на 2020 год - это защита национальных интересов и территориальной целостности, интеграция Украины с Европейским Союзом и отстаивание реформ с позиции конструктивной оппозиции.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в комментарии изданию "НВ".

"Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран - членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии", - отметила парламентарий.

"Второе - сохранить созданные нашей командой реформы, в частности в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции", - подчеркнула она.

Еще один важный приоритет, отмечает Ирина Геращенко - "быть эффективной оппозицией, которая контролирует действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах".

Геращенко отметила, что для "Европейской Солидарности" важно сохранить и приумножить доверие избирателей.

Європейська Солідарність
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