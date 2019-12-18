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среда, 18 декабря 2019 17:46

Заработал Офис противодействия рейдерству

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Заработал Офис противодействия рейдерству
Гончарук назвал Офис "маленьким административным судом"

Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, который будет защищать право собственности человека.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Это так называемый маленький административный суд. Каждый человек, чьи права собственности нарушены, может сюда обратиться", - написал Гончарук.

Офис будет реагировать мгновенно, пообещал премьер.

Он отметил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрели и приняли решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокировали доступ к реестрам.

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В сентябре Кабинет министров создал бесплатную прямую линию, чтобы аграрии могли связаться с правительством и сообщить о рейдерстве или других проблемах.

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