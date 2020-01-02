Заработал Офис генпрокурора. Ищут людей не из системы

2 января начал работу Офис генерального прокурора. Им заменили Генеральную прокуратуру.

В новое ведомство входят 12 департаментов, восемь управлений, две специализированные прокуратуры.

В Офисе работать 1500 сотрудников вместо 2500 сотрудников Генпрокуратуры.

Сайт и Facebook-страница ГПУ изменили названия.

20 января начнется прием документов от кандидатов из-за системы органов прокуратуры на более 200 вакансий, сообщили в Офисе.

"Впервые украинцы не из прокурорской системы смогут стать прокурором органа высшего уровня", - говорят в ведомстве.

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Предварительно на брифинге генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял: "Один из приоритетов - сделать так, чтобы доля людей, которые доверяют органами прокуратуры, значительно возросла".