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Запуск энергорынка целесообразно перенести: в Минэнерго назвали главные причины

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Запуск энергорынка целесообразно перенести: в Минэнерго назвали главные причины
Эксперты Минэнерго предостерегают о серьезных последствиях от поспешного запуска энергорынка с 1 июля. Фото: ЭНЕРГОТРЕЙД ГРУПП

На сегодняшний день личная политическая позиция министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика заключается в том, чтобы продвигать запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, хотя старт реформы упирается в ряд проблем и требует более детального изучения последствий такого шага для энергетического сектора страны, участников рынка и потребителей. То есть целесообразнее было бы перенести запуск энергорынка. На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса конфликт в Минэнергоугля из-за переноса даты запуска рынка стал еще более явным. В то же время, напомним, реформа энергорынка была требованием Евросоюза. Однако даже ЕС выступил за перенос запуска рынка э/э из-за неготовности Украины. Другие международные партнеры Украины такие, как ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк и другие в своих заявлениях тоже посоветовали Киеву отсрочить внедрение реформы и устранить важные системные нестыковки.

Как заявила руководитель Директората энергетических рынков Минэнергоугля Украины Ольга Буславец на заседании комитета, министр Насалик свою политическую позицию относительно внедрения рынка высказал на предыдущем заседании круглого стола в Комитете и она остается неизменной – глава Минэнергоугля настаивает на запуске рынка.

"Что касается моей личной позиции, действительно для того, чтобы прогнозировано и плавно войти в рынок, то я поддерживаю позицию, которая выражена в законопроекте (№10318 об отсрочке введения нового рынка электрической энергии на три месяца до 1 октября 2019 года, - ред.), который мы должны рассмотреть. Потому что, думаю, что на сегодня необходимо провести дополнительные тестовые операции, сделать действительно обоснованный анализ того процесса, который происходит на платформах, на уровнях обмена информацией и готовности всех участников рынка, ив действительности осознавая дальнейшие последствия от запуска рынка", - сообщила она.

По словам Буславец, как политическое лицо, министр "поддерживает свою позицию, которую он высказал относительно внедрения рынка с 1 июля текущего года, как предусмотрено действующим законом, и это позиция министра… он озвучил позицию министерства".

Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э/э на более поздний срок, а СБУ в свою очередь уже выразило предостережение об угрозах для нацбезопасности в случае запуска энергорынка с 1 июля.

Как известно, ранее Евросоюз рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в соответствующем заявлении ЕС.

В документе также отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

Вместе с тем, ранее активно за введение нового рынка с 1 июля выступа компания ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 22,7% энергетики страны, и впоследствии будет одним из основных выгодополучателей при запуске энергорынка без создания конкуренции на нем.

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