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Запретить россиянам въезд в Украину – Зеленскому написали петицию

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Запретить россиянам въезд в Украину – Зеленскому написали петицию
Интересно, как президент отреагирует на восьмой год агрессии РФ, пишет блоггер. Фото: Getty Images

Гражданам страны-агрессора РФ следует запретить въезд в Украину или ввести визовый режим.

Петиция за это появилась на сайте президента во вторник.

Ее зарегистрировал блогер Сергей Стерненко.

"Прошу президента Украины с целью защиты граждан Украины и национальной безопасности государства в условиях продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима", - говорится в тексте.

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Чтобы петиция попала на стол президенту Владимиру Зеленскому, она должна получить 25 тыс. голосов. Голосовать можно ЗДЕСЬ

"Очень интересно посмотреть, как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами. Подписывайте и распространяйте", - пишет Стерненко в Facebook

Музыкальный продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с требованием запретить выступления российских артистов в Украине.

Меньше чем за месяц она набрала необходимое количество голосов.

В ответ Зеленский переадресовал требование премьер-министру, главе СБУ и секретарю СНБО.

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