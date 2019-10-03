Запретить бизнес в Украине: в США анонсировали новый законопроект

Кеннеди планирует подать законопроект, когда Конгресс вернется с двухнедельного перерыва 14 октября Фото: rbc.ua

Родственникам американских законодателей и топ-чиновников могут запретить вести бизнес в Украине. Соответствующий законопроект анонсировал сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

Кеннеди считает, что правительство Украины "исторически коррумпированный", и "старшие члены нашего правительства не должны быть частью этого поведения". Чтобы исключить для американских топ-чиновников соблазн вести прибыльные дела в Украине, сенатор-республиканец подготовил проект закона, пишет Главред.

"Мой законопроект устранит любые проявления несоответствия или потенциального конфликта интересов для любого ближайшего члена семьи высокопоставленного чиновника США. Лучший способ противостоять искушению - это правильное воспитание, сильный набор ценностей и жесткие закон", - говорит Кеннеди.

Членов семей конгрессменов, сенаторов, министров, вице-президента и президента планируют лишить возможности "работать консультантами, сотрудниками, независимыми подрядчиками или членами совета директора в украинских компаниях, владеть более чем 5% акций всех компаний, ведущих бизнес в Украине или Украина ".

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Кеннеди планирует подать законопроект, когда Конгресс вернется с двухнедельного перерыва 14 октября.

В США разгорелся громкий политический скандал с участием Украины. Поводом для скандала стала беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой глава Белого дома просил украинского гаранат активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена, который является наиболее вероятным противником Трампа на президентских выборах 2020-го.