Запретили тестировать косметику на животных

В Кабмине утвердили постановление по запрету тестирования косметической и другой продукции на животных.
Вместо тестирования косметики на животных, иностранные и национальные компании должны внедрить и использовать новейшие технологические разработки, говорится на сайте правительства.
Речь идет об альтернативных методах тестирования косметической продукции. В частности испытания в пробирке, компьютерное моделирование или клеточное тестирование.
Новый технический регламент расширяет перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1383 позиций.
Нововведения помогут улучшить качество косметики и сделать ее более безопасной. Также регламент является важной составляющей выполнения Украиной соглашения о евроинтеграции.
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Проект постановления Минздрав обнародовал еще в январе 2020 года.
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