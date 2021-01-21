Запретили тестировать косметику на животных

Тестирование на животных теперь запрещено. Фото: 112 Украина

В Кабмине утвердили постановление по запрету тестирования косметической и другой продукции на животных.

Вместо тестирования косметики на животных, иностранные и национальные компании должны внедрить и использовать новейшие технологические разработки, говорится на сайте правительства.

Речь идет об альтернативных методах тестирования косметической продукции. В частности испытания в пробирке, компьютерное моделирование или клеточное тестирование.

Новый технический регламент расширяет перечень запрещенных ингредиентов с 400 до 1383 позиций.

Нововведения помогут улучшить качество косметики и сделать ее более безопасной. Также регламент является важной составляющей выполнения Украиной соглашения о евроинтеграции.

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Проект постановления Минздрав обнародовал еще в январе 2020 года.