Запрет искать плагиат у Шкарлета обжалуют

В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования планируют обжаловать решение Окружного админсуда Киева, который признал противоправным обнаружения плагиата в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил глава НАОКВО Сергей Квит, передает "Радио Свобода".

"Речь идет, во-первых, о решении суда первой инстанции, которое не вступит в силу, если мы обратимся в апелляционную инстанцию. А мы будем обращаться. А, во-вторых, это решение никто не видел. Как мы можем комментировать решение, которое никто не видел. Оно неопубликованное. Я не знаю, откуда господин министр знает об этом решении. Мы имеем только официальные отношения с судами. И мы не знаем решений, которые они собираются выносить", - отметил Квит.

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В декабре прошлого года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. За его кандидатуру проголосовали "Слуга народа" и ОПЗЖ.

"Голос" и "Европейская солидарность" попросили перерыв, чтобы убедить спикера ВР Дмитрия Разумкова и глав фракций переголосовать вопрос назначения.

Этический комитет НАОКВО признавал плагиат в работах действующего министра.

5 апреля суд пришел к выводу, что информация о плагиате Шкарлета полученная незаконно.