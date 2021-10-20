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среда, 20 октября 2021 11:10

"Запоздалая забота" - МИД высмеял реакцию РФ на арест боевика Косяка на Донбассе

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&quot;Запоздалая забота&quot; - МИД высмеял реакцию РФ на арест боевика Косяка на Донбассе
Момент задержания гражданина РФ на Донбассе Андрея Косяка. Фото: скриншот с видео

В Министерстве иностранных дел удивлены, что Россия лишь на шестой день поинтересовалась судьбой задержанного на Донбассе российского гражданина Андрея Косяка.

Такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение РФ к людям с российскими паспортами, отметил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

"Такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение России не только к гражданам других государств, которых она седьмой год подряд убивает, пытает, а в последнее время и лишает возможности получить помощь от коронавирусной болезни, блокируя КПВВ между подконтрольными правительству Украины и временно оккупированными территориями нашего государства, но и к людям с российскими паспортами", - сказал Николенко "Новому времени".

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Добавил, что жители с навязанным РФ гражданством должны понять: они не интересуют Москву.

"Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли. Ожидаем, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ", - резюмировал Николенко.

13 октября во время совместного заседания ТКГ российские оккупанты устроили провокацию. Оперативная группа ВСУ задержала боевика возле Золотого Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он осуществлял фото- и видеофиксацию позиций, от которых отошли ВСУ в пределах участка разведения сил и средств. Задержанным оказался гражданин РФ Андрей Косяк 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

В ЛНР и в России задержание Косяка использовали как повод обвинить Украину в нарушении Минских договоренностей. Самопровозглашенный "глава ЛНР" Леонид Пасечник потребовал освободить боевика и обвинил Украину в "срыве диалога" в Минском формате.

МИД РФ требует от Украины допустить российских консульских работников к задержанным уроженцу Луганской области Андрею Косяку, поскольку он получил паспорт России.

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