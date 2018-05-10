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четверг, 10 мая 2018 13:12

Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче "Динамо" - "Шахтер"

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Заплевал сиденья семечками: Ляшко поймали на матче &quot;Динамо&quot; - &quot;Шахтер&quot;
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко оставил после матча "Динамо-Шахтер" лузги от семечек под сиденьем. Фото: УНИАН

Лидер "Радикальной партии" нардеп Олег Ляшко 9 мая во Днепре посетил футбольный матч "Динамо" - "Шахтер". Болел за игроков донецкой команды.

Видео с политиком опубликовал журналист Василий Крутчак в Facebook.

Во время просмотра Ляшко лузгает семечки, а шелуху бросает себе под сиденье.

"Жрет семечки, как дикарь, и шелуху выплевывает не в пакет, а тупо под ноги", - написал журналист.

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Ранее нардеп Олег Ляшко выложил в Facebook фото с майского отдыха. Пикник с родственниками провел во дворе своего дома в поселке Козин, что в Конча-Заспе. Снял видео, на котором рассказывает, как любит мать своей гражданской жены. Также спел Happy Birthday to You.

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