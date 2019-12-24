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вторник, 24 декабря 2019 15:54

Записи в кабинете Трубы ставят крест на правоохранительной системе - Арьев

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Записи в кабинете Трубы ставят крест на правоохранительной системе - Арьев
Нардеп из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев прокомментировал новые записи в кабинете Трубы. Фото: Радио Свобода

Если президент Владимир Зеленский не планирует создавать полицейское государство, то он должен немедленно соответствующим образом отреагировать на новую порцию "пленок Трубы", в которых правоохранители планируют вероятное преследование украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев на своей странице в сети Facebook.

"Новые записи в кабинете Трубы - крест на правоохранительной системе. Действующий и потенциальный руководители ГБР лепят ртом такое, что НАБУ должно выезжать с сиренами, спецназом и подозрением под жилье каждого. Где они? Нет. Там, где надо, нет. Где директор ГБР? На своем месте. Довольный, с праздниками поздравленный и хорошо ухоженный", - сообщил политик.

Также парламентарий отметил, что в последнее время в Украине сформировалась негативная тенденция преследования защитников государства и представителей оппозиции.

"Суды над обвиняемыми в убийстве Шеремета. Позор и договорняк между непрофессиональными следователями, недееспособными прокурорами и бессовестными судьями. Преследование боевых генералов и защитников Украины по вымышленным делам, которые разваливаются еще на столе у пинкертонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Было бы хорошо, чтобы он также какие-то показания дал" - "Та даст, я его предупредил", - Смирнов сообщил Трубе, что контактирует с нардепом-беглецом Онищенко

Обыски в партийном офисе и на одесском телеканале. Лютый трэш от ГБР с попыткой уничтожения бизнеса, принадлежащего политическим конкурентам. И это на фоне полного игнорирования произвола новых руководителей государства и крепко закрытых глаз на коррупцию и растоптанное законодательство", - отметил Арьев.

Он подчеркнул, что назначение должностных лиц в правоохранительной системе должно происходить прозрачно, а не по принципу персональной преданности власти или президенту.

"Можно создать новые структуры. Можно написать новые законы. Можно провести идеальные реформы законодательства для правоохранителей и судов, но пока не будет честного и порядочного наполнения для должностей судей, следователей, прокуроров, детективов, изменений не будет", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Украина снова становится на путь исторического выбора между демократией и авторитаризмом, и от активности общества зависит будущее государства.Источник: https://censor.net.ua/n3167123

Цензор.НЕТ
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Дата
24
декабря

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