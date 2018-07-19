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четверг, 19 июля 2018 00:11

Запахло выборами: нардеп идет из Рады

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Запахло выборами: нардеп идет из Рады
ардеп от "Самопоміч" Андрей Журжий идет из Верховной Рады. Фото: УНІАН

Народный депутат от "Самопоміч", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Журжий подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Об этом политсила сообщила в Facebook.

"Парламент входит в предвыборный период, следствием есть откат проведенных реформ и остановки ключевых экономических реформ. В том числе реформы Государственной фискальной службы... В таких условиях эффективное выполнение мной депутатских обязанностей невозможно", - говорится в тексте.

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Андрей Журжий баллотировался в Верховную Раду в ноябре 2014 года. Шел в списке "Самопоміч" 16-ым. К работе в парламенте был президентом группы "Інвестиційні партнери", возглавлял юридический департамент группы Fozzy Group.

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