Запад предоставит Украине оружие, если Россия возобновит боевые действия

Украина получит конкретное оружие. Фото: УНИАН

Украина ожидает усиленную военно-техническую помощь от западных партнеров, в случае масштабных боевых действий со стороны Российской Федерации

"В случае, если не дай бог, активные масштабные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины, и поможет нам отразить наступление агрессора", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Глава МИД уточнил, что Украина получит "еще большую военно-техническую поддержку - конкретное оружие, конкретные разведывательные данные и конкретные технологии, которые усилять способность Украины защищаться".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США ввели новые санкции против России

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп. Под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.