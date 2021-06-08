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вторник, 08 июня 2021 17:59

Занимались антиукраинской деятельностью: СБУ обыскала "Партию Шария"
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Служба безопасности Украины обыскала основателей общественной организации "Партия Шария".

Обыски проводились по адресам фактического проживания двух фигурантов дела: в Киеве и в Бучанском районе.

По данным следствия, лица распространяли в столичном регионе агитационные материалы, направленные на изменения границ территории или государственной границы Украины и в нарушение порядка, установленного Конституцией.

Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности, печать "Партии Шария" и банковские карты.

Также обыскали типографию, расположенную в Виннице, где представители общественной организации печатали продукцию антиконституционного характера.

Открыто уголовное производство по статьям - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

Продолжаются следственные действия под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

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Дата
08
июня

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