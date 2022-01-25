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вторник, 25 января 2022 16:47

"Замораживать зарплаты военным в воюющей стране недопустимо", - "УДАР Виталия Кличко" призывает немедленно увеличить расходы на оборону уже с февраля

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Руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко" Артур Палатный призывает срочно, уже с февраля увеличить финансирование оборонной отрасли, в частности, "разморозить" повышение зарплат военным. Финансирование оборонной отрасли должно стать ключевым приоритетом в этом году, отметил он, о чем сообщает сайт "УДАРа".

"Угроза широкомасштабного российского военного наступления на Украину требует консолидации усилий в обороне нашей страны. Беспрецедентная поддержка наших западных партнеров должна дополняться усилиями украинской власти по мобилизации внутренних ресурсов для усиления нашего оборонного потенциала. Приоритетом в бюджете в этом году должна стать оборона страны. Обращаемся к Президенту, Кабинету Министров и Верховной Раде Украины с требованием пересмотреть госбюджет 2022 года и уже с февраля увеличить расходы на оборону и на повышение зарплат", – заявил Палатный.

В частности, он считает недопустимым, что зарплаты военнослужащим последний раз увеличивались еще в начале 2019-го, а последующее повышение, по указу президента Зеленского, запланировано только на 2023 год. Кроме того, с 2020 года до 20 раз уменьшили размер материальной помощи военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов. Ранее эти выплаты равнялись месячному денежному обеспечению (от 10 500 грн), а сейчас только окладу за звание (530-1500 грн), говорит он.

"Вооруженные Силы Украины становятся все менее конкурентоспособными на рынке труда. Денежное обеспечение солдата, которое в начале 2016 года соответствовало 160% средней зарплаты, на сегодняшний день составляет лишь 73%. В воюющей стране недопустимо замораживать зарплаты военным. Государство должно заботиться о своих защитниках", – отметил Палатный.

Также руководитель исполкома "УДАРа" подчеркнул, что в последние годы наблюдается стагнация в вопросе перевооружения армии. Государственный оборонный заказ хронически не выполняется. В бюджете на этот год на безопасность и оборону заложена рекордно большая сумма – 320 млрд грн, или 6% ВВП. Но непосредственно на оборону выделено только 133 миллиарда.

"От финансирования потребностей обороны зависит не только наша способность защитить границы и украинцев, но и возможность предотвратить широкомасштабное наступление российского агрессора. Враг должен понимать, что цена наступления для них будет высокой", – отметил Артур Палатный.

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Дата
25
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