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пятница, 04 октября 2019 16:46

Замминистра энергетики может стать человек, связанный с окружением Курченко и Иванющенко – СМИ

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Замминистра энергетики может стать человек, связанный с окружением Курченко и Иванющенко – СМИ
Станислав Ковалевский стал советником министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам развития угольной промышленности

Советником министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля по вопросам развития угольной промышленности стал Станислав Ковалевский.

Об этом стало известно в ходе совещания у министра с представителями отрасли, прямую трансляцию которого осуществлял народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщают "Українські новини".

Выяснилось, что новый советник работал в структурах, подконтрольных экс-нардепу Юрию Иванющенко, а также имеет связь со структурами из окружения Сергея Курченко, которые поставляли уголь на "Центрэнерго".

Как пишет издание "368.media", министр отрекомендовал Ковалевского, как своего советника, а после добавил, что это будущий профильный заместитель министра, документы на согласование кандидатуры которого уже находятся в Кабмине.

"Станислав Ковалевский представился скромно. Он обмолвился лишь фразой, что работал директором ряда шахт, и все время практически молчал… Ковалевский ранее возглавлял ГП "Торецкуголь", ГП "Орджоникидзеуголь" и ОДО "Шахта "Белозерская", - отмечается в материале.

"Ругать себя мне не за что, хвалить себя я не хочу. Когда я приходил на какое-то предприятие там становилось лучше, чем до меня", - цитирует издание Ковалевского.

Волынец отметил в комментарии изданию, что советник министра может и будет назначен, но у него нет ни влияния, ни ответственности. "Появились новые лица, которые точно также грабят топливно-энергетический комплекс… Лоббисты-депутаты поставили крест над энергетикой и угольной отраслью. Украина теряет энергонезависимость. будем полностью зависеть от России. Шахтеры терпеть не будут", - сказал Волынец.

Несмотря на то, что министр заявил о Ковалевском как о кандидате в замминистра, его декларации на сайте НАПК нет. Сам он отказался от расширенного комментария редакции, в том числе и не прокомментировал информацию о том, что является "смотрящим" по отрасли от Коломойского.

О новом советнике известно немного. В сентябре 2019 он вышел из состава учредителей компании "Балтик Систем", которая занимается добычей каменного угля. Его место занял адвокат из Донецкой области Дмитрий Дервиш. Он соучредитель компании "Лаврин Финанс", которая напрямую связана с ЗНВКПИФ "Гратис". Здесь директором работает Сергей Гаджиев — бывший управляющий Горловским отделением "Брокбизнесбанка" (структура беглого олигарха Сергея Курченко) и ликвидатор "Имэксбанка".

Этот фонд уже фигурировал в СМИ в истории о сделке ПАО "Центрэнерго" с связанным с ним ООО "Торговый дом "Контракт-Энерго".

Ковалевский также являлся и соучредителем ООО "Мета Лимитед" (неспециализированная оптовая торговля). Директором фирмы и соучредителем был Артем Кононов — коммерческий директор ПАО "Лисичанскуголь" (уволился 20 февраля 2019 года). "Мета Лимитед" переписали на его супругу Оксану Кошкину. На него ранее оформлена и ЧП "Интер-Коул". Все эти фирмы связаны с торговлей углем.

О Ковалевском упоминало издание "Наші Гроші" в 2012 году, когда он являлся директором ООО "ТД "Энергоуголь". Фирма провела 2 сделки с ПАО "Донбасэнерго", продав партию угля для сжигания на ТЭС за 861 млн и 1,68 млрд гривен. Журналисты выяснили, что компанию создали специально под тендер. Также издание отмечало, что в 2008 году, когда Ковалевский возглавил донецкий филиал "Экойл", в состав учредителей фирмы входил Сергей Дядечко, сочетавший "Родовид банк" со структурами Юрия Иванющенко. "Экойл" владела в том числе и шахтой "Белозерской", где работал директором Ковалевский.

Українські новини
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