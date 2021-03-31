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среда, 31 марта 2021 21:34

Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
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Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова задекларировала за 2020 год 3, 5 млн грн заработной платы.

Как передают "Украинские новости", согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, большую часть дохода Рожковой за 2020 год составляет зарплата - 3,566 млн гривен, сообщает Телеграф.

Стоит отметить, что Рожкова является обладательницей ряда дорогих часов. Так, в ее декларации указаны часы OMEGA стоимостью 228 тыс. гривен (приобретены в 2016 году).

А также Antoine Preziuso. Стоимость последних Рожкова не указала, однако по официальным данным, она составляет от 250 тысяч долларов, а с драгоценными камнями – от 450 тысяч долларов. В переводе на украинскую гривну – от 6 млн гривен и 12,5 млн грн, соответственно.

Каким образом, при официальной зарплате 3,5 млн грн в год можно позволить себе часы, стоимость которых превышает годовую зарплату в несколько раз – вопрос остается открытым.

Также согласно декларации Рожковой, сумма наличных, которая хранится у нее дома составляет 250 тыс. долларов и 17 тыс. евро – в три раза больше, чем банковские сбережения: в Платинум Банке у Рожковой лежит 182 гривны и 1,575 тыс. долларов; в Ощадбанке - 743,440 тыс. гривен, в банке "Кредит Днепр" - 1,7 тыс. долларов; кроме того, в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде (КНПФ) НБУ находится 695,155 тыс. гривен.

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Дата
31
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