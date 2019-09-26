Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после вопроса журналистки

Семиволос покинул брифинг после неудобного вопроса относительно скандала в Минздраве. Фото: скрин из видео

Первый заместитель главы Минздрава Андрей Семиволос ушел с брифинга в министерстве непосредственно во время вопроса от журналистов.

Когда журналистка из "Радио Свобода" начала задавать ему вопросы относительно скандала в ведомстве и недопущения на рабочие места людей из команды предыдущего руководства, чиновник встал и без каких-либо объяснений покинул помещение.

После этого на брифинге остался лишь советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов. Он заявил удивленным журналистам, что Семиволосу срочно нужно было пойти на какое-то совещание. И удивился недовольству, связанному с поведением заместителя главы Минздрава.

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Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова на общественных началах. Также он вошел в коллегию министерства.