Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала - СМИ

Ирину Венедиктову назначили генпрокурором в марте. Кандидатуру подавал президент Владимир Зеленский. Фото: @pgo.gov.ua

Офис генерального прокурора, который возглавляет Ирина Венедикова, препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. Об этом в среду заявило Национальное антикоррупционное бюро.

В НАБУ заявили, что вечером 1 декабря генпрокурор "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, вопреки требованиям УПК, изменила процессуальных руководителей".

Речь идет о производстве по даче взятки за недостоверный письменное заключение судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн.

Сегодня сообщалось, что Высший антикоррупционный суд арестовал заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Константина Дубоноса.

"Следствие считает, что Дубонов получил от Мыкытася взятку в виде паркоместа за 250 тысяч гривен. А взамен чиновник на бумаге уменьшил сумму убытков от дела с 81 миллиона до 7 миллионов ​​гривен. На заседании прокурор озвучил информацию, что между должностным компании "УкрБуд" (экс-нардеп Максим Мыкытась возглавлял корпорацию. - Gazeta.ua) и нынешним заместителем председателя ОП Олегом Татаровым происходила переписка, в которой Татаров посылал скан паспорта лица, на которого нужно было зарегистрировать паркоместо со 100-процентной скидкой", - сообщил Центр противодействия коррупции.

После действий Венедиктовой детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику "УкрБуд", заявляют в бюро.

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"Национальное бюро убеждено, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис генерального прокурора прибегает к подобным действий не впервые", - говорится в заявлении.

Между тем "Українська правда" сообщает, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Татарову, но генпрокурор Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

По словам собеседника в правоохранительных органах, 2 декабря Татарову должны были объявлять подозрение в передаче взятки. В то же время детективы НАБУ увидели в реестре постановление о замене прокуроров.

Дополняется.