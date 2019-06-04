 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1917
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 7200
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1080
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4465
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2952
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2718
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2430
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3474
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1485
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
4
5
10
20
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Обнародовали текст законопроекта об импичменте президента
Видео
Все видео
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Вакарчук заявил о беспрецедентном решении
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 396
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 900
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3474
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31420
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2403
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 792
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 17:54

Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал

  Комментировать

Два заместителя генерального прокурора и народный депутат помогли международному мошеннику Дмитрию Малиновскому инсценировать собственную смерть.

Об этом сообщают журналисты "Наші гроші"

Малиновский был основным подозреваемым в нескольких уголовных производствах. В частности, нанес ущерб сингапурской фирме на 12 млн евро в 2015 году уже после инсценировки смерти мошенника.

Автор: bihus.info
  Мужчина купил замок во Франции.
Мужчина купил замок во Франции.

Позже, мертвый по документам Малиновский, уехал во Францию и перевез туда семью. Там попал в поле зрения полиции, купив в Бургундии замок XII века.

Тогда же ГПУ вместе с полицией провели обыск дома у родителей Малиновского, изъяли компьютерную технику, телефоны и сим-карты. В памяти одного из телефонов обнаружили видео и фото замка. Свидетели опознали голос Малиновского на видео; кроме того, нашлись свидетели, которые видели его в Каннах.

Прокуратура решила обжаловать решение суда первой инстанции о смерти Малиновского.

В расследовании журналистов фигурируют заместители генерального прокурора Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и нардеп от "Блока Петра Порошенка" Владимир Арьев.

За неделю до судебного разбирательства, 7 июля 2016, Сторожук сменил группу прокуроров в двух первых уголовных производствах по Малиновского. Затем уголовное производство по подозрению в подделке документов и фиктивном заминировании суда вообще закрыли.

На заседании Апелляционного суда Одессы прокурор Александр Козуб, который пришел с доверенностью от Столярчука, отказался от оспаривать смерть Малиновского.

За месяц до изменения состава группы прокуроров, на имя генпрокурора Юрия Луценко поступило письмо от нардепа Арьева. В письме, в частности, утверждалось, что Малиновский не имеет отношения к уголовным делам, и вообще он давно умер.

На сегодняшний день Малиновский арестован французскими правоохранительными органами, а Генеральная прокуратура обжаловала факт его смерти.

В то же время, по сообщению Укрінформ французские правоохранители сообщили Генпрокуратуре о готовности экстрадировать в Украину подозреваемого в мошенничестве.

Через две-три недели Малиновский предстанет перед украинским следствием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский впервые встретился с антикоррупционерами

В мае генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что будет дальше работать на должности.

Руководитель ГПУ похвастался, что имеет 2876 приговоров коррупционерам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Киевлян освободили от налогов

Киевлянин поднял в воздух самолет собственного производства

Прибалтов осудили за сбор колосков на полях

Подорвались встречные поезда

"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер

Женщины добились изменений в избирательном законодательстве

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 2 Просмотров: 30701
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 16866
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 12043
Задержали экс-нардепа Партии регионов
Задержали экс-нардепа Партии регионов Просмотров: 11772
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 9180
Политика
Указ о роспуске Верховной Рады суд рассмотрит безотлагательно
Указ о роспуске Верховной Рады суд рассмотрит безотлагательно Просмотров: 198
Юлия Тимошенко может возглавить список Аграрной партии
Юлия Тимошенко может возглавить список Аграрной партии Просмотров: 450
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
 Просмотров: 387
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
5
 Просмотров: 1620
Никаких охранников: главу министерства заметили в метро
Никаких охранников: главу министерства заметили в метро 2 Просмотров: 3817
Больше всего комментируют
8
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
2
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
2
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
Голосов: 1782
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua