Заместители Луценко и нардеп вляпались в мошеннический скандал

Два заместителя генерального прокурора и народный депутат помогли международному мошеннику Дмитрию Малиновскому инсценировать собственную смерть.

Об этом сообщают журналисты "Наші гроші"

Малиновский был основным подозреваемым в нескольких уголовных производствах. В частности, нанес ущерб сингапурской фирме на 12 млн евро в 2015 году уже после инсценировки смерти мошенника.

Автор: bihus.info Мужчина купил замок во Франции.

Позже, мертвый по документам Малиновский, уехал во Францию и перевез туда семью. Там попал в поле зрения полиции, купив в Бургундии замок XII века.

Тогда же ГПУ вместе с полицией провели обыск дома у родителей Малиновского, изъяли компьютерную технику, телефоны и сим-карты. В памяти одного из телефонов обнаружили видео и фото замка. Свидетели опознали голос Малиновского на видео; кроме того, нашлись свидетели, которые видели его в Каннах.

Прокуратура решила обжаловать решение суда первой инстанции о смерти Малиновского.

В расследовании журналистов фигурируют заместители генерального прокурора Дмитрий Сторожук, Юрий Столярчук и нардеп от "Блока Петра Порошенка" Владимир Арьев.

За неделю до судебного разбирательства, 7 июля 2016, Сторожук сменил группу прокуроров в двух первых уголовных производствах по Малиновского. Затем уголовное производство по подозрению в подделке документов и фиктивном заминировании суда вообще закрыли.

На заседании Апелляционного суда Одессы прокурор Александр Козуб, который пришел с доверенностью от Столярчука, отказался от оспаривать смерть Малиновского.

За месяц до изменения состава группы прокуроров, на имя генпрокурора Юрия Луценко поступило письмо от нардепа Арьева. В письме, в частности, утверждалось, что Малиновский не имеет отношения к уголовным делам, и вообще он давно умер.

На сегодняшний день Малиновский арестован французскими правоохранительными органами, а Генеральная прокуратура обжаловала факт его смерти.

В то же время, по сообщению Укрінформ французские правоохранители сообщили Генпрокуратуре о готовности экстрадировать в Украину подозреваемого в мошенничестве.

Через две-три недели Малиновский предстанет перед украинским следствием.

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В мае генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что будет дальше работать на должности. Руководитель ГПУ похвастался, что имеет 2876 приговоров коррупционерам.