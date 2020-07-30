Заместитель Саакашвили подхватил Covid-19

Александр Ольшанский заразился коронавирусом.
Он - заместитель председателя Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.
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Пока информации о его состоянии и течение болезни Ольшанского нету. Про этом сообщает "Бабель".
Положительный тест на коронавирусную инфекцию Ольшанский получил в минувшую среду и с тех пор лечится.
В Центральной избирательной комиссии зафиксировали случай заражения коронавирусом. В связи с этим ЦИК усилила карантинные мероприятия.
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