Заместитель Разумкова поделилась радостной новостью

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк вместе с продюсером Александром Богуцким отмечают 20-ю годовщину свадьбы .

"20 (лет, - Gazeta.ua) вместе. Есть те, кто помнит как все начиналось, есть кто радуется нашим успехам сейчас. То же можно всем сегодня хоть по 20 капель за наши 20 ", - написала она у себя на странице в Facebook.

Фото: Автор: Facebook.com/olena.kondratiuk

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Елена Кондартюк прошла в Верховную Раду по списку партии "Батькивщина". В парламенте с шестого созыва.Все время входила в политсилу Юлии Тимошенко. Александр Богуцкий - гендиректор канала ICTV, член правления инвестиционно-консалтинговой компании EastOne. Експродюсер группы "Плач Еремии". Воспитывают дочь Юстину.