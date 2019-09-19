Заместитель мэра Днипра ушел в плановый отпуск

Отпуск продлится 15 дней. ФОТО: АПОСТРОФ

Объявленный в розыск по подозрению в растрате бюджетных средств заместитель мэра Днипра Михаил Лысенко ушел в плановый отпуск. Соответствующее заявление было подписано еще 2 сентября.

Отпуск начался 18 сентября и продлится 15 дней, сообщает Радио Свобода.

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Заместителю городского головы Днипра Михаилу Лысенко заочно вручено подозрение о совершении уголовного правонарушения по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Его подозревают в хищении денег на ремонте нового моста.

13 сентября правоохранители проводят обыск в Днипровском городском совете.



