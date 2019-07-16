Заместитель Богдана выступил против усиления люстрации

Пристайко готов уйти с должности, если решение об усилении люстрации примут. ФОТО: Википедия

Заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко выступил против распространения люстрации на чиновников времен пятого президента Петра Порошенко.

Об этом он заявил на брифинге 16 июля.

Он отметил, что идея президента "интересная", впрочем ее реализация ему не нравится.

"Я понимаю, чего хочет достичь президент. У него есть интересная идея, которая, наверное, апеллирует ко многим слоев населения. Он, например, сказал, что мечтает о том, чтобы в правительстве были новые люди, которые не помнят, как было при Советском Союзе. Минимальные знания арифметики позволяют посчитать возраст этих людей, поэтому очевидно, что они не могли работать в предыдущих правительствах", - сказал Пристайко.

Впрочем он заявил, что готов покинуть пост, если решение все же примут.

При Порошенко Пристайко работал заместителем министра иностранных дел Украины, позже - главой миссии Украины при НАТО.

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Президентский проект изменений в закон о люстрации распространяет запрет занимать ряд должностей, в том числе президента, спикера ВРУ и его заместителей. Речь идет о чиновниках, которые работали с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года.