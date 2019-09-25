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среда, 25 сентября 2019 19:31

"Замес только начинается" – сети анализируют разговор Трампа и Зеленского
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  Стенограмма не является дословным шифрованием, а записана со слов присутствовавших при разговоре
Стенограмма не является дословным шифрованием, а записана со слов присутствовавших при разговоре

Белый дом обнародовал стенограмму разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Именно она стала поводом для запуска процедуры импичмента американскому лидеру.

В ней Трамп действительно упоминает имя сына своего потенциального конкурента на выборах 2020 в США Джо Байдена. И вроде как просит обратить внимание на его дело в Украине. Однако вымогательств в тексте нет. Зато есть жалобы Зеленского на то, что, в отличие от США, европейские страны мало делают для Украины.

Gazeta.ua предлагает узнать, что по этому поводу думают в Украине.














ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп требует извинений после обнародования разговора с Зеленским

На прошлой неделе стало известно о расследовании по жалобе неназванного госслужащего против Дональда Трампа. Он якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

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