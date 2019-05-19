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воскресенье, 19 мая 2019 10:14

Залог внесли: новые детали громкого дела экс-руководителя Нацгвардии

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За экс-руководителя Нацгвардии Юрия Аллерова внесли залог 4,8 млн грн. Его подозревают в финансовых махинациях с жильем для военных.

"Залог внесли, но не отпустили. Делают все, чтобы держать его", - сообщил адвокат Игорь Мороз, передает Громадське.

Автор: Радіо Свобода
  Юрия Аллерова подозревают в хищении имущества Нацгвардии.
Юрия Аллерова подозревают в хищении имущества Нацгвардии.

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Скорее всего Аллерова держат под стражей, ведь залог внесли в пятницу 17 мая после 18:00.

По словам адвоката, его должны отпустить на следующей неделе.

Руководство Нацгвардии через строительную компанию "Укрбуд" переписало соглашение о квартирах для военных с выгодой для себя порядка 80 млн грн.

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