Закрыли сайт коммунистов Симоненка

Офис партии коммуниста Симоненко обыскали и закрыли сайт. Фото: открытые источники

Киберполиции прекратила деятельность сайта Коммунистической партии.

Об этом сообщили в ведомстве.

На веб-ресурсе с доменным именем "kpu.ua" правоохранители выявили факты изготовления и распространения коммунистической символики.

Как известно, 19 июля полиция обыскала офис коммунистов.

Установлено, что наполнение сайта информацией осуществлялось в столичном помещении, которым пользуется КПУ.

Полицейские изъяли компьютерную технику и сменные носители информации. В дальнейшем они будут направлены на экспертизу.

Лица, которые имели доступ к администрированию сайта установлены. С ними сейчас работают правоохранители.

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Председатель Коммунистической партии Петр Симоненко имеет элитный особняк и собственное озеро под Киевом, сообщали журналисты.