Закрыли сайт коммунистов Симоненка

Киберполиции прекратила деятельность сайта Коммунистической партии.
Об этом сообщили в ведомстве.
На веб-ресурсе с доменным именем "kpu.ua" правоохранители выявили факты изготовления и распространения коммунистической символики.
Как известно, 19 июля полиция обыскала офис коммунистов.
Установлено, что наполнение сайта информацией осуществлялось в столичном помещении, которым пользуется КПУ.
Полицейские изъяли компьютерную технику и сменные носители информации. В дальнейшем они будут направлены на экспертизу.
Лица, которые имели доступ к администрированию сайта установлены. С ними сейчас работают правоохранители.
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