Закрыли дело об уплате налогов Шустера

Было отменено налоговое решение о взыскании более 13 млн. гривен. Фото: Страна

Государственная фискальная служба закрыла дело против журналиста Савика Шустера об уклонении уплаты налогов.

"Уголовное дело закрыто за отсутствие состава преступления", - сообщил адвокат Шустера Ярослав Романчук, передает Lb.ua.

5 июня, адвокат получил ответ на свой запрос от следственных органов ГФС о закрытии уголовного производства за отсутствием состава преступления в действиях Шустера. Однако, решение суда, которым было отменено налоговое решение о взыскании более 13 млн. гривен, было вынесено в декабре 2017 года.

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в 2016 ДФС году за лист которой Шустер был лишен права на работу в Украине, допустила, что он уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ему аннулировали разрешение на работу в Украине, но запрет на трудоустройство Шустера было снято судом.