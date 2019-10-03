Законопроект от ОПЗЖ грозит тем, кто хочет выйти из Русской церкви и присоединиться к ПЦУ

Общины и священнослужители могут испытывать давление со стороны правоохранителей из-за желания выйти из единства с Московским Патриархатом и присоединиться к Православной церкви Украины. Об этом свидетельствует новый законопроект от депутатов Оппозиционного блока "За жизнь".

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук депутат фракции политической партии "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко.

"В сети нашли документ, который требует пристального внимания. Генеральный прокурор, по письму председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, поручает соответствующим подразделениям "проработать" и "предоставить предложения и замечания" по весьма знаковым законопроектам", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, законопроекты, внесены они депутатами оппозиционной платформы "За жизнь", касаются - "недопущения уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей" (1089 и 1089-1), а также - "внесения изменения в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за препятствование деятельности религиозных организаций" (1107).

"При этом, в последнем проекте четко не определено, что такое "препятствование" и произвольное толкование этой нормы на местах даст еще один рычаг давления на общины и священнослужителей, которые хотят выйти из единства с Московским Патриархатом", - заявил Ростислав Павленко.

Депутат отметил, что мотивы депутатов от ОПЗЖ инициировать такие проекты законов понятны.

"Но для чего "обрабатывать" эти выдумки украинской прокуратуре? Не увидим ли механизмы из арсенала бывших "регионалов" вскоре в руках нынешней власти?" - подчеркнул политик.

"Странные дела. В контексте последних событий - настораживают", - резюмировал он.