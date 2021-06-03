Законопроект об олигархах: нардеп приоткрыл завесу

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Фото: nv.ua

Председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк проанализировал законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации.

Он назвал критерии, по которым будут определять статус олигарха. Об этом Железняк отметил в Telegram.

Нардеп сообщил, что статус "олигарха" приобретает человек, который отвечает трем из четырех критериев: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным владельцем монополии; подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Железняк со ссылкой на текст законопроекта отмечает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны. Это является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

Людям, которые внесены в реестр олигархов, запрещается осуществлять поддержку политических партий и быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации.

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Нардеп отметил, что "участием в политической жизни" считается работа на руководящих государственных должностях (президент, спикер парламента, министр, их заместители и другие), работа на руководящих должностях в политических партиях или финансирование их деятельности, агитации или проведения митингов.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. Глава государства определил его как неотложный. Текст документа официально не обнародован.