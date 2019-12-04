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среда, 04 декабря 2019 12:49

Законопроект 2233 про импорт тока позволит РФ шантажировать Украину — нардеп

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Законопроект 2233 про импорт тока позволит РФ шантажировать Украину — нардеп
Нардеп Михаил Бондарь: "Украина вскоре попадет в энергетическую зависимость от России". Фото: Facebook

Принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины" О рынке электроэнергии "(№2233) не прекратит импорт электроэнергии из РФ, который стал возможен благодаря "поправке Геруса ". Импорт будет идти через Беларусь, и уже через несколько месяцев Россия начнет шантажировать Украину.

Об этом заявил народный депутат, член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондарь на брифинге в Верховной Раде.

"4 декабря предлагается принять закон 2233, которым фактически разрешается импорт электроэнергии из стран СНГ, в том числе из Российской Федерации. Они якобы убирают РФ, поскольку прописывают, что двусторонние договоры с Российской Федерацией запрещены, но оставляют Беларусь. Мы прекрасно знаем, что Беларусь не имеет таких мощностей, поэтому это будет электроэнергия из России. Это просто очковтирательство", — сообщил Бондарь.

Он отметил, что импорт российской электроэнергии, который начался благодаря инициативе председателя комитета ВР по энергетике Андрея Геруса, убивает отечественную энергетическую и угледобывающей отрасли и, как следствие, Украина вскоре попадет в энергетическую зависимость от России.

"Убивается наша энергетическая система, убиваются генерирующие компании, убивается угледобывающая отрасль, и мы буквально за пару месяцев будем энергозависимыми полностью от Российской Федерации. Буквально через пару месяцев этим нас будут шантажировать", — считает Бондарь.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — разрешить коммерческим импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2400000 кВт-ч до 4500000 кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут. По данным президента Ассоциации энергетики Украины Александра Трохимця импорт электроэнергии из РФ занял 15% украинского рынка.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

delo.ua
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Дата
04
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