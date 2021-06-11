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Законопроект №4212 может повысить уровень курения в Украине – британский эксперт

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Законопроект №4212 может повысить уровень курения в Украине – британский эксперт
Запрет на информацию об электронных сигаретах и системах нагревания табака может заставить больше людей снова начать курить. Фото: ТВА

Тотальный запрет на информацию об электронных сигаретах и системах нагревания табака может снова переключить курильщиков на наиболее опасные традиционные сигареты.

Эксперт в сфере табачного законодательства, бывший руководитель ASH UK - ведущей британской организации по борьбе с курением, директор Counterfactual Consulting Клайв Бейтс считает, что полный запрет информации о всех никотиносодержащих изделиях в Украине принесет обратный эффект – и больше людей могут снова начать курить.

Такой вывод сделал британский эксперт, изучив основные положения законопроекта №4212, уже принятого парламентом в первом чтении.

"Нужно более пропорционально регулировать риски. Да, необходим полный запрет на рекламу обычных сигарет и воспламеняемых табачных изделий, но для товаров с меньшим риском для здоровья ограничения должны быть меньше", - отметил Бейтс.

По мнению британского эксперта, основная проблема законопроекта №4212 в том, что он рассматривает все никотиносодержащие изделия одинаково. Хотя, например, в Британии уже применяют разные подходы: более жесткий – к обычным сигаретам, менее жесткий – к альтернативным изделиям со сниженным риском – в т.ч. к электронным сигаретам и системам нагревания табака.

Эксперт призвал Украину не повторять неудачный опыт Сан-Франциско, который после введения более жестких ограничений на электронные сигареты столкнулся с ростом уровня курения обычных сигарет среди молодежи.

"Боюсь, Украина идет сейчас похожей дорогой. Такие законы принесут больше вреда для здоровья населения, поскольку будут блокировать дополнительные возможности для снижения уровня курения наиболее опасной табачной продукции", – уверен Бейтс.

Напомним, что 27 апреля 2021 года парламент в первом чтении поддержал проект закона №4212 - "О внесении изменений в статью 22 Закона "О рекламе", запретив рекламу электронных сигарет.

Уже после принятие законопроекта №4212 в первом чтении депутаты предложили почти 300 поправок, которые вводят дополнительные, гораздо более жесткие ограничения.

В частности, предлагается ввести запрет на "размещение любой информации в интернете, в социальных или иных цифровых сетях" в отношении всех алкогольных и табачных изделий.

Табачным компаниям предлагается также полностью запретить взаимодействие со средствами массовой информации.

Категорически против такого подхода выступила Европейская Бизнес Ассоциация.

"У потребителей должна остаться возможность получения информации нерекламного характера об алкогольных напитках, табачных изделиях и электронных сигаретах, для сознательного выбора продукции, в том числе на Интернет-сайтах лицензированных мест торговли, через которые можно заказывать доставку таких товаров для собственного потребления", – уверена исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Законопроект раскритиковали во Всеукраинской рекламной коалиции – по их прогнозам, из-за законопроекта №4212 рекламный рынок Украины потеряет 10-15% годового дохода – т.е. до 2,5 млрд. грн.

Против законопроекта и Национальный союз журналистов Украины – ведь потенциальные потери украинских средств массовой информации от "тотального запрета" оцениваются в 3,6 млрд. грн.

Среди поправок также запрет на любое сотрудничество табачных компаний и общественных (в т. ч. благотворительных) организаций.

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