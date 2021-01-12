Закончилась очередная "нормандская" встреча: о чем договорились

Прошла очередная "нормандская встреча". Фото: Эспрессо

Состоялась "нормандская" встреча советников президентов длилась более 6 часов, обсуждали реализацию решений парижского саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Политические советники лидеров "нормандской четверки" соберутся еще раз. Следующие переговоры состоятся 22 января, говорится на сайте президента.

"Сейчас объявлен перерыв", - отметила пресс-служба.

Украину на встрече представляли вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также присутствовала спецпредставниця председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группы Хайди Грау.

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Предыдущая встреча политсоветников состоялась 11 сентября 2020 также в Берлине. Она длилась 7 часов. Основными темами обсуждения были состояние выполнения решений Парижского саммита лидеров "нормандской четверки", который состоялся 2019 года, подготовка к очередной встрече на высшем уровне; режим "тишины" на Донбассе, продвижение работы в Трехсторонний контактной группе, обмен удерживаемыми лицами и другие.