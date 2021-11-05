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пятница, 05 ноября 2021 11:02

Закон об олигархах направили на подпись Зеленскому

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Закон об олигархах направили на подпись Зеленскому
Законопроект об олигархах подавал президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об олигархах. Об этом сообщает сайт парламента.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский.

3 ноября Верховная Рада устранила несогласованности в проголосованном законе.

Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.

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23 сентября ВР приняла законопроект об олигархах. К нему подавали 1257 поправок. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.

Законопроект надо было опять проголосовать, потому что во время принятия учли три поправки, противоречащие друг другу, заявляла оппозиция.

Бывший спикер Дмитрий Разумков заявлял, что депутатов во время голосования "намеренно ввели в заблуждение".

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Дата
05
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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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