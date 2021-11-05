Закон об олигархах направили на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон об олигархах. Об этом сообщает сайт парламента.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Зеленский.

3 ноября Верховная Рада устранила несогласованности в проголосованном законе.

Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.

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23 сентября ВР приняла законопроект об олигархах. К нему подавали 1257 поправок. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.

Законопроект надо было опять проголосовать, потому что во время принятия учли три поправки, противоречащие друг другу, заявляла оппозиция.

Бывший спикер Дмитрий Разумков заявлял, что депутатов во время голосования "намеренно ввели в заблуждение".