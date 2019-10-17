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Закон о прослушивании НАБУ и ГБР вступил в силу

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Закон о прослушивании НАБУ и ГБР вступил в силу
Закон о прослушивании НАБУ и ГБР вступил в силу. Фото: Голос Украины

Сегодня, 17 октября, вступил в силу закон № 187-IX. Он позволяет Национальном антикоррупционном бюро и государственного бюро расследований осуществлять прослушку независимо от Службы безопасности Украины.

Согласно документу, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполіції, но и НАБУ и ГБР. При этом НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников, пишет Голос Украины.

С КПК изымаются так называемые "правки Лозового", которые были приняты в 2017 году, о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

Законом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении.

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал этот закон. Парламент 4 октября в повторном втором чтении принял законопроект № 1009 авторства главы государства. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал нардепам принять проект закона во втором чтении, но не позволять прослушку депутатов ВР и не поднимать вопрос снятия депутатской неприкосновенности окончательно в этом документе.

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