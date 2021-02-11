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четверг, 11 февраля 2021 15:56

Закарпатские депутаты "За майбутнє" отозвали подписи в поддержку каналов Медведчука

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Закарпатские депутаты &quot;За майбутнє&quot; отозвали подписи в поддержку каналов Медведчука
Депутаты Закарпатского облсовета из фракции "За майбутнє" отозвали свои подписи под заявлением об отмене санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIК

Партия "За майбутнє" официально сообщила, что депутаты Закарпатского облсовета VIII созыва от политсилы отозвали свои подписи под обращением фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь", "За майбутнє", "Команда Андрея Балоги" и "КМКС "Партии венгров Украины" к президенту Украины с требованием отменить санкции, которые привели к прекращению вещания телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIК.

Как оказалось, позиция депутатов нашей фракции, которые подписали данное обращение 9 февраля 2021 года, не была согласована с центральным офисом партии и не отвечала позиции партии по вопросу закрытия телеканалов. Депутаты до конца не разобрались в сути документа.

После проведения внутрипартийных политических консультаций депутаты Закарпатского облсовета из фракции "За майбутнє" приняли решение отозвать свои подписи под упомянутым заявлением.

В партии отметили, что пока подписи депутатов от политсилы под обращением нескольких фракций Закарпатского облсовета к президенту Украины об отмене санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIК считаются недействительными.

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Дата
11
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