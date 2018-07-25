Задержка пенсий - это черная метка для Гройсмана - эксперт

В Укрпочты произошел сбой своевременной выплаты пенсий. Фото: tribun.com.ua

Задержка пенсионных выплат бьет по авторитету премьер-министра Владимира Гройсмана, даже если она не искусственно создана.

Об этом сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире "112 Украина".

"При желании, искусственно это сделать можно. К сожалению, у нас бардака хватает. С политической точки зрения, это черная метка для Гройсмана. Фактически за пенсии отвечает Министерство социальной политики. Но премьер-министр - прежде всего ответственный. Поэтому это удар по Гройсману и его авторитету", - сказал Охрименко.

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У Укрпочты возникли технические задержки выплаты пенсий. Они происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде Украины. В Укрпочте отметили, что подали предложения обновление регулируемых тарифов на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года. Компания готова выполнять свою социальную функцию и доставлять пенсии по себестоимости, но сегодняшний тариф является нерентабельным и приводит к убыточности. Последний раз его просматривали в 2004 году.