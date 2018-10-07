Задержанный президент Интерпола подал в отставку

Президент Интерпола подал в отставку. Фото: Корреспондент

Глава Интерпола Мэн Хунвэй, которого арестовали китайские спецслужбы в связи с подозрением в нарушении закона на территории КНР, уволился с поста президента организации.

"Сегодня, 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, получил от президента Интерпола Мэна Хунвэя заявление об увольнении, которое немедленно вступило в силу", - говорится в заявлении Интерпола, сообщает Reuters.

Временным президентом организации стал гражданин Южной Кореи Ким Чен Ян. Интерпол выберет нового президента в ноябре на заседании в Дубае.

7 октября Китай официально подтвердил арест Хунвея. Его жена также призналась, что 25 сентября мужчина прислал ей фото ножа, чтобы предупредить, что он в опасности, и сообщение: "Жди моего звонка".

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5 октября правоохранительные органы Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мена Хунвея. Его жена рассказала, что связь с ее мужем исчез после 29 сентября - как он уехал в командировку в Китай. Впоследствии оказалось, что его задержали китайские спецслужбы в связи с подозрением в нарушении закона на территории КНР, в частности в коррупции.