Задержанных в Беларуси вагнеровцев выдадут Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал выдать задержанных боевиков Вагнера Украине. Фото: president.gov.by

Задержанных в Беларуси боевиков Вагнера выдадут Украине.

Речь идет о тех, кто воевал на Донбассе. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает белорусское бюро "Радио Свобода".

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"Он сказал, что Зеленский попросил его передать Украине тех, кто принимал участие в боях на Донбассе против Украины, включая украинцев. Лукашенко отметил, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине", - отметил Гордон.

В ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской частной военной компании Вагнера. Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев много террористов ЛДНР, внесенных в базу военных преступников на сайте "Миротворец". Беларусь уже пригласила послов России и Украины для объяснений и обсуждения ситуации с задержанием боевиков.