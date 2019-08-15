Задержанного на взятке Грымчака повезут в ГПУ для следственных действий - жена

Чиновника должны доставить в Генпрокуратуру в 17 часов Фото: https://24tv.ua

Задержанного по делу о мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака доставят в Генпрокуратуру для проведения следственных действий. Ориентировочно это должно произойти около 17 часов, сообщила в Facebook жена чиновника.

"Сегодня в 17:00 мужа привезут в следственное отделение Генпрокуратуры на ул. Борисоглебская, 18 для проведения следственных действий. Не знаю, будет ли возможность пообщаться с ним, но я буду там", - написала Юлия Гримчак.

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Юрия Грымчака и его сообщника задержали во время получения взятки в размере 480 тыс. долларов По предварительной информации, чиновник требовал 1,1 млн. долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.