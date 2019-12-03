Задержание нардепов без согласия зала: Рада сделала шаг к изменениям КПК

Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволяют начать производство против нардепа без разрешения Верховной Рады.

Законопроект №2237 поддержали 253 парламентария.

11 депутатов проголосовали "против". Все - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Документ меняет КПК в соответствии с принятым ранее законом о снятии депутатской неприкосновенности. Если закон примут в целом, для возбуждения уголовного дела против депутата потребуется лишь согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мер - решение судьи и согласие генпрокурора.

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3 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. Он начнет действовать с 1 января 2020 года.