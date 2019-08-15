Задержание Грымчака: в министерстве объявили свои возражения

"В штатном расписании Министерства нет должности" помощник заместителя Министра ". ФОТО: УНИАН

Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отрицает, что задержанный на взятке Юрий Грымчак является заместителем главы их министерства. В МинТОТ заявили - он у них не работает.

"В штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя Министра". Упомянутая в СМИ лицо не является работником МТОТ", - говорится в заявлении МинТОТ на Facebook.

"По информации, которой располагает МТОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стыдно за Грымчака - Луценко

14 августа Юрия Грымчака и его помощника задержали на взятке. По данным СБУ, чиновник с сообщником требовали $ 1,1 млн от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.