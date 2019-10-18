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Задержание Гладковского: адвокат рассказал, что сейчас с делом

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Задержание Гладковского: адвокат рассказал, что сейчас с делом
Адвокат не знает, по какому поводу задержали Гладковского. Фото: ТСН

Адвокат бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого вчера задержали в аэропорту, Руслан Волынец, дал брифинг в Киеве.

По словам адвоката, он еще не знает, по какому поводу задержали Гладковского. Повестку ему до сих пор не вручили.

Он отметил, что за прошлые 8 месяцев Гладковский несколько раз покидал территорию Украины и теоретически, если хотел бы скрыться, мог сделать это раньше. А также предположил, что задержание не касается "вопроса Бигуса" (расследования журналистов о хищениях в Укроборонпроме).

"В протоколе Гладковского называют подозреваемым, однако повестку ему не вручали. Поэтому я даже не знаю, что комментировать. Если дело касается завода, то могу сказать, что никаких управленческих решений Гладковский по нему не принимал. Возможно, это вопрос декларирования. Но пока сказать ничего не могу", – отметил Волынец.

25 февраля издание Bihus.info обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-"прокладок". Руководство Укроборонпрома знало об аферах и давало на них согласие.

4 марта журналисты обнародовали еще одну серию расследования. В ней утверждалось, что Олег Гладковський лично получил "откат" по хищению в оборонном комплексе в размере $30 тыс.

4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

Obozrevatel
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