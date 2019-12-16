Задержался в партии на 36 дней: нардеп покинул "Слугу народа"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Антон Поляков, которого исключили из фракции, подал заявление о выходе из состава политсилы. Об этом он сообщил в Telegram.
"Подал сегодня заявление о выходе из партии. На самом деле это уже просто формальность для меня, но нужно было это сделать", - написал он.
Поляков заявил, что причиной для выхода стало то, что у партии есть "кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают".
Антона Полякова приняли в партию на съезде "Слуги народа" 10 ноября. Таким образом нардеп провел в СН 36 дней.
Поляков избирался по округу в Чернигове.
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15 ноября фракция партии "Слуга народа" на заседании приняла решение исключить Скороход и Полякова из своего состава.
Руководитель партии Александр Корниенко объяснил это тем, что они шли против согласованной линии партии по голосованиям.
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