Жадан с Портниковым обсудили "идиотизм" избирателей Зеленского

Портников дал неутешительные прогнозы по рейтингам Зеленского. Фото: Радіо НВ

Публицист Виталий Портников сказал об "идиотизме" избирателей президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал в беседе с писателем Сергеем Жаданом на "Радіо НВ".

"Я думал, что Зеленский слишком запятнан сотрудничеством с олигархами, поэтому люди его не воспримут. Но я недооценил идиотизм избирателя.

Впрочем, то, что будет такой президент, было ясно. Сегодняшняя тенденция мне тоже абсолютно понятна: он будет падать, делать ошибку за ошибкой, потому что он не способен не делать ошибки, и постепенно будут подниматься Порошенко и Бойко", - цитирует Портникова "НВ".

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По мнению Портникова, политические силы, которые не у власти, будут набирать популярность исключительно за счет падения рейтингов Зеленского.

"В тот момент, когда станет ясно, что рейтинг Порошенко выше рейтинга Зеленского и Бойко выходит с ним во 2-й тур, а не Зеленский, Порошенко станет героем всех олигархических телевизионных каналов, как хороший хозяйственник, который создал для людей нормальный уровень жизни . Не "Армія! Мова! Віра!" уже будут рефреном", - спрогнозировал публицист.

В 1-м туре выборов президента 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во 2-м туре - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.