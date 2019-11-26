Задача закона об игорном бизнесе - урегулировать работу контролирующей комиссии - нардеп Жупанин

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Жупанин: "Для более эффективного контроля за сферой игорного бизнеса необходимо создать систему мониторинга"

Одной из основных задач закона о легализации игорного бизнеса в Украине должна стать четкая регуляция работы контролирующей комиссии и открытый набор ее членов. Эти механизмы точно прописаны только в законопроекте №2285-2.

Такое заявление в интервью "Українським новинам" сделал народный депутат от "Слуги народу" Андрей Жупанин.

"Очень важно в новом законе установить четкие правила назначения и работы комиссии, которая могла бы функционировать как контрольный орган. К сожалению, не во всех законопроектах это достаточно четко прописано. В том же правительственном законопроекте не понятно, как будет происходит набор в контролирующую комиссию и как она будет финансироваться", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, необходимо четко обозначить прозрачные правила набора членов комиссии и обеспечить открытый конкурс.

"В альтернативном законопроекте №2285-2 эти механизмы прописаны, кроме того, отдельно предлагается ввести должность "инспектора". Эти люди будут фактически заниматься проверкой и контролем выполнения игровыми учреждениями всех законодательных норм. Что тоже, по моему мнению, необходимо сделать, чтобы минимизировать возможные нарушения со стороны казино и игровых залов", - добавил нардеп.

Он также отметил, что для более эффективного контроля за сферой необходимо создать систему мониторинга, которая будет отслеживать деятельность игрового оборудования онлайн.

"Необходимо разработать надежную систему онлайн-мониторинга, которая будет контролировать всю деятельность и не даст возможности для злоупотреблений и нарушений операторами", - подытожил Жупанин.