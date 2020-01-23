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Задача инвесторов информировать правительство о нечестных чиновниках и где система дает сбой - Гончарук

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Задача инвесторов информировать правительство о нечестных чиновниках и где система дает сбой - Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о плане поддержки отечественных инвесторов. Фото: 5 Канал

Я хочу, чтобы у каждого человека, который инвестирует в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах. Через конкретного менеджера можно будет обратиться к правительству в случае нарушения прав инвестора и именно оно будет заниматься вашими инвестициями.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил сегодня, 23 января, во время "Украинского завтрака" в Давосе.

Вопрос по поводу поддержки отечественных инвесторов премьеру адресовал украинский предприниматель и бывший совладелец "УкрСиббанка" Александр Ярославский. Он поинтересовался, смогут ли внутренние инвесторы надеяться на такую ​​же поддержку, как иностранные. В ответ Гончарук подчеркнул, что никаких параллелей в этом вопросе правительство проводить не будет.

"Для людей, которые инвестируют в Украину уже, отношение будет точно не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь. Инвестинг сейчас - это маркетинг, чтобы привлечь внимание. Думаю, суть этого подхода вам всем хорошо понятна. Я хочу, чтобы у каждого человека, который инвестирует в Украину, был прямой контакт с правительством, если возникают какие-то проблемы на местах", - сказал Алексей Гончарук.

Премьер-министр добавил, что каждый инвестор может иметь в правительстве конкретного менеджера, к которому сможет обратиться в случае нарушения прав или за другой помощью. Гончарук также попросил предпринимателей максимально оперативно информировать правительство о любых нарушениях на местах.

"Мы можем быстро поменять руководителей центральных органов, можем работать над изменением процедур. Но мы не можем гарантировать, что в каждом конкретном органе на каждой конкретной должности будет стоять честный чиновник, который будет сотрудничать с бизнесом. Для этого нужно время. Если вы готовы инвестировать, у вас есть возможность иметь конкретного менеджера в правительстве, который будет вас слышать и заниматься вашими инвестициями. Наша задача не в ручном режиме заниматься проблемами инвесторов, а максимально быстро получать от вас сигнал, где система дает сбой. Это подход, который мы сейчас выбрали и реализуем", - пояснил Гончарук.

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23
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