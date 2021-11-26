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пятница, 26 ноября 2021 16:54

"Забрали время на личную жизнь" - Зеленский нахамил Ткачу в вопросе о гулянке Ермака

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&quot;Забрали время на личную жизнь&quot; - Зеленский нахамил Ткачу в вопросе о гулянке Ермака
Зеленский подтвердил, что был с Ермаком в "Синегоре".

Президент Владимир Зеленский заявил, что вертолеты, которые по сообщению журналиста Михаила Ткача использовали для полетов на празднование дня рождения руководителя Офиса Андрея Ермака, задействуют в подготовке к встрече послов в "Синегоре".

Об этом он сказал на пресс-марафоне 26 ноября, сообщает Gazeta.ua

"Перед выборами вы много противопоставляли себя бывшим президентам, вообще политикам. И многие говорили о том, что государственные резиденции нужно передать детям. Однако вы уже больше года проживаете на государственной даче в Конча-Заспе. Облюбовали дачу в Карпатах "Синегора" и очень часто там бываете, и считаете приемлемым использовать спасательные вертолеты, чтобы совершать частные перелеты.

Если вы не испытываете никакого дискомфорта в том, что пользуетесь этими вертолетами, которые должны спасать людей, не свидетельствует ли это о том, что вы считаете государственное своим?", - сказал Ткач президенту.

Также журналист напомнил, что совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, товарищ олигарха Игоря Коломойского, одновременно с Зеленским прилетел в Ивано-Франковск, а затем одновременно улетел оттуда.

Зеленский начал хамить, назвав журналиста "уважаемым прокурором". Также сказал, что со временем уедет с дачи в Конча-Заспе.

Касательно "Синегоры", заявил, что был там за 2, 5 года четыре раза.

"О частном использовании. Что вы там написали. Хорошее фото было, кстати. 22 число, декабря. Тридцатилетие украинской дипломатии. Я хотел предоставить возможность, чтобы мы использовали резиденцию для мероприятия. Все послы знают об этом. 20 числа будет Ивано-Франковск, будет первый приезд послов, будут более 150 с семьями, история серьезна на 300. Все это будет происходить в государственной резиденции Гуте.

Идет помощь, едут машины, прилетают вертолеты, много всего делается, чтобы обустроить много вещей", - заявил Зеленский.

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"Я имею полное право иногда отдыхать. Благодаря вам для меня больше нет места в Киеве. Благодаря вам никто из моих детей не может быть без охраны. Благодаря вам мои дети почти ничего нигде не празднуют. Благодаря вам человеку, которому было 50-летие 21 числа, она же не виноват, что в этот день, он отказался праздновать в этот день.

Благодаря вам, Михаил, времени у меня на мою собственную жизнь нет. Поэтому у меня есть возможность ехать туда, где я хочу. Если вы у меня спросите, был ли я в "Синегоре"? Да. Отмечал ли я день рождения Ермака? Ермак со мной был. Да", - сказал президент журналисту.

Зеленский заявил Ткачу, что его действия "неправильны".

"В пятницу вечером после работы я со своей семьей, на что имею право, полетел на один день отдохнуть. Так пострадало наше государство, что один день я решил отдохнуть. Чтобы вы знали, Михаил, президент никогда не летает одним вертолетом, не позволено мне. Самолет президента не работает, потому что не может наш директор ГУД выделить деньги. Потому что все кричат: не дай Бог, что что-то тратится на президента. Все давят и тот директор ГУД так же боится.

Вы можете все радоваться, что это классно, что вы жмете, но никаких плюсов. Кроме того, сейчас все знают, что нет самолета у президента Украины и он летает вертолетом", - продолжил Зеленский.

Президент заявил, что в Гуту полетели двумя вертолетами - военным и ГСЧС.

"Я прилетел в ночь, я встретился с господином Чернышовым (министр развития громад и территорий. - Gazeta.ua). Мы увидели всю инфраструктуру, проговорили, что будем делать, где будем брать деньги. Но приедут 300 человек и нужно что-нибудь построить.

Да, я прекрасно отдохнул с господином Чернышевым, работая в ночь с пятницы на субботу. В субботу у меня был выходной день. Вместе со мной там был глава Офиса и моя семья. В воскресенье я улетел в шесть утра", - сказал Зеленский.

– В семь, – Ткач.

– Дай вам Бог здоровья, Миша, – Зеленский.

- Взаимно.

- В семь, не в шесть. Это же большое, глобальное заблуждение, Миш. Не по московскому времени, потому что это предательство. По украинскому времени в семь.

Зеленский вспомнил о журналисте Юрие Бутусове и заявил Ткачу: "Панибратсво это ваше".

– Я президент Украины, Миша.

– А я не Бутусов.

Зеленский заявил, что в воскресенье после возложения цветов на аллее Героев Небесной сотни уехал на работу. А после награждения военных снова сел в вертолет.

"С Ермаком. Вещи были, а в вещах еще были бутерброды. И с бутербродами, с Ермаком я улетел в Гуту. Прилетел, моя семья, имею право. И на следующий день я улетел на работу.

Я цыган не вызывал, медведей не вызывал, но, простите, и вас тоже. Конец эпопеи, великой измены, вертолет, Ермак и Ткач", - сказал президент.

"Так Ермак просто с вами летает, когда вы отдыхаете с семьей или для чего?", - спросил Ткач.

"Кровь, соки и энергию достаточно из меня тянуть, господин Михаил", - ответил Зеленский.

Президент Зеленский в выходные отгулял день рождения руководителя Ермака на государственной даче "Синегора".

Использовали вертолеты Государственной службы чрезвычайных ситуаций и ВСУ или Национальной гвардии для доставки людей в резиденцию в Карпатах.

В ОП отреагировали через два часа после публикации. Заявили, что президент пользуется резиденцией и вертолетами согласно протоколам.

Во время пресс-марафона Ермак пытался скрыться от Ткача.

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